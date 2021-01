Paura in casa Mercedes per il futuro di Hamilton, rimasto da un giorno senza contratto; continuano i problemi per il rinnovo

Lewis Hamilton ‘disoccupato’ in questi primi giorni del 2021. Già da tempo il campione della Mercedes tratta il rinnovo con la Scuderia, che non è ancora riuscita a venirgli incontro sulle cifre dell’ingaggio richiesto. Così, scaduto il vecchio accordo a fine 2020, ora si cerca la firma per i prossimi anni. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La richiesta di Hamilton, riporta ‘elgoldigital.com’, è un contratto quadriennale da circa 50 milioni di dollari a stagione. La mercedes non sarebbe invece propensa a firmare per così tanti anni e avrebbe proposto un altro anno con opzione per quello successivo. Anche le ingenti richieste del pilota, inoltre, non facilitano le trattative. Così, la leggenda britannica resta per ora senza contratto.