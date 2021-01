Lampard a rischio dopo un dicembre scarso di risultati positivi, tra i possibili sostituti c’è anche Allegri

Max Allegri resta nel mirino del Real Madrid, ma non solo. Con il Psg che ha scelto Mauricio Pochettino, il tecnico toscano resta certamente uno degli allenatori più ambiti sul mercato. Grandi club europei in difficoltà sono certamente tentati dal fatto che l’allenatore livornese sia ancora senza una squadra da guidare. Come detto il Real Madrid studia la situazione, ma attenzione anche alle piste inglesi. Oltre l’Arsenal, con Arteta che sembra essersi risollevato, ma che resta in bilico, c’è anche un altro club londinese che potrebbe cambiare allenatore. Si tratta del Chelsea.

Chelsea, anche Allegri per il post Lampard

Il mese di dicembre è stato piuttosto complicato per i ‘Blues’ e per Frank Lampard. Il bilancio in campionato parla di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, che hanno allontanato il club dalla vetta della classifica. Una classifica che resta corta, ma Lampard non potrà permettersi troppi passi falsi. Il tecnico e la squadra sono infatti chiamati ad una risposto già da domani, quando il Chelsea affronterà il Manchester City. In caso di sconfitta, Lampard potrebbe rischiare il posto. E come sottolinea ‘fichajes.net’, la proprietà starebbe pensando già a nuovi nomi per la panchina.

Uno di questi è proprio l’ex tecnico della Juventus, un nome che alletta particolarmente il club britannico. Oltre ad Allegri, nella lista ci sarebbero anche Tuchel, che è stato da poco esonerato dal Paris Saint-Germain ed Ernesto Valverde, ex allenatore del Barcellona.