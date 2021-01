Il Milan continua a monitorare i giovani talenti della Ligue 1: possibile occasione a centrocampo nel mercato invernale

E’ un Milan che vuole parlare sempre più francese. I rossoneri continuano a monitorare il mercato transalpino e soprattutto i nuovi giovani talenti messi in mostra dal campionato francese. Dell’interesse per Simokan si sa ormai tutto, così come dell’accostamento ad Antiste, ora però c’è anche un altro calciatore che Maldini sta valutando: si tratta di Imran Louza. Ventuno anni, centrocampista del Nantes, è da tempo nel mirino della società rossonera ed ora potrebbe arrivare l’occasione giusta per far partire l’assalto. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il club francese avrebbe deciso di ascoltare le offerte per Louza e il Milan, come raccontato da Calciomercato.it, potrebbe farsi avanti. Il 21enne in stagione ha giocato 13 volte in campionato con 2 reti e un assist.