Il Milan è impegnato sul fronte Donnarumma con un rinnovo che ancora non arriva. Dall’estero intanto ci pensa anche il Chelsea

In casa Milan si lavora alacremente al rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma, attualmente in scadenza a giugno 2021. Ad oggi il portiere rossonero sarebbe tra i futuri free agent più ambiti del panorama europeo e dall’Inghilterra non mancano infatti gli estimatori. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il portale ‘Todofichajes.com’ evidenzia infatti come dalla Premier ci sia forte il pressing del Chelsea in vista della prossima stagione. I ‘Blues’ avrebbero addirittura trattative molto avanzate con l’agente di Donnarumma, Mino Raiola e potrebbe provare a chiudere l’affare nelle prossime settimane per assicurarsi l’estremo difensore classe 1999. Il Milan comunque dal canto suo non molla la presa e punta dritto a blindare con un rinnovo il numero uno della nazionale, scongiurando qualunque assalto estivo.