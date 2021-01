Il Milan non molla Memphis Depay. Ecco il piano per anticipare la concorrenza di Juventus e Barcellona: i dettagli

C’è anche il nome di Memphis Depay tra le grandi occasioni di questo calciomercato invernale. L’attaccante olandese è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il Lione, e da ieri, 1 gennaio, è libero di firmare con un altro club per la prossima estate. Il 26enne, già vicino al Barcellona nella scorsa estate, è stato accostato anche a Milan e Juventus. Il club rossonero, in particolare, negli scorsi mesi ha seguito con grande attenzione la situazione dell’olandese e sarebbe ancora sulle tracce del giocatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Milan, piano per Depay: come potrebbe cambiare il futuro di Ibrahimovic

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, infatti, il piano della società milanese sarebbe quello di provare ad anticipare la concorrenza per Depay andando all’assalto del giocatore già a gennaio. Il Lione, dal canto suo, preferisce cederlo in questa sessione per non perderlo a zero e sarebbe così accontentato. L’eventuale arrivo del centravanti potrebbe inoltre cambiare il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Con la firma dell’ex Manchester United, infatti, il Milan avrebbe maggiore forza in sede di trattativa per il rinnovo. Depay, 26enne, potrebbe infatti raccogliere l’eredità dello svedese in attacco, garantendo al Milan una soluzione già in casa se non dovesse arrivare l’accordo con Ibra. Sono insomma mesi piuttosto delicati anche per i rossoneri. Staremo a vedere.