Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida col Genoa, dando importanti aggiornamenti sul rinnovo e sul futuro di Caicedo: le ultime

Il 2021 della Lazio partirà dalla trasferta in Liguria, per la sfida contro il Genoa. Il nuovo anno si porta in eredità le incognite del 2020, come la situazione contrattuale di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il ‘Grifone’, e si è sbilanciato anche sul rinnovo: “Ci siamo sentiti con il Presidente ed è soddisfatto delle ultime prestazioni. Quando Lotito sarà a Roma credo che troveremo un accordo per il rinnovo senza alcun problema”. Una notizia rassicurante per i tifosi della Lazio, che in Simone Inzaghi hanno trovato un tecnico capace di riportare il club capitolino agli ottavi di Champions League.

Calciomercato Lazio, Inzaghi su Caicedo: “Nessun problema, domani potrebbe giocare”

Oltre alla sua situazione contrattuale, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza anche di uno degli uomini più chiacchierato sul mercato: Felipe Caicedo. Come raccontato da ‘Calciomercato.it’, infatti, sull’attaccante ecuadoriano c’è la Fiorentina. Il tecnico biancoceleste, però, ha voluto spegnere le voci di mercato per il momento. “Si è parlato molto di Caicedo, ma non ci sono problemi fra di noi. Domani potrebbe giocare, stesso discorso per Muriqi“.