Con Mauricio Pochettino il Psg potrebbe cedere alcuni calciatori: occasione per la Juventus, un jolly per Andrea Pirlo

Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Psg. La notizia ha ricevuto il crisma dell’ufficialità quest’oggi e il tecnico argentino è già pronto a dare la sua impronta alla squadra. Inevitabilmente qualche cessione ci sarà: tra i calciatori che, secondo riferisce ‘footmercato.com’, potrebbe essere ceduto già a gennaio c’è Thilo Kehrer. Il difensore tedesco, un vero e proprio jolly capace di disimpegnarsi anche come terzino destro, non è tra i giocatori sul mercato (Draxler, Gueye e Paredes) ma davanti ad un’offerta soddisfacente il Psg è pronto a cederlo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, occasione Kehrer a gennaio

Il nome di Kehrer potrebbe far gola alla Juventus. I bianconeri in questa prima parte di stagione hanno vissuto una continua emergenza nel reparto arretrato. Pirlo non ha mai potuto contare sulla rosa al completo con infortuni costanti e spesso di più elementi. In particolare Chiellini è sceso in campo appena 4 volte in stagione, mentre anche Demiral è stato a lungo fermo. Serve un rinforzo allora e Kehrer potrebbe essere il nome giusto: la sua duttilità è un plus apprezzato da Pirlo e alle giuste condizioni il tedesco potrebbe diventare un’occasione per la Juve.