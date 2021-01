Calciomercato Juventus, scatto per Alaba | Ora può firmare

Il futuro di Alaba sarà lontano dalla Baviera e da ora può firmare con la sua prossima squadra: il Real Madrid anticipa la Juventus

Il gioiello più pregiato fra i possibili parametri zero per il prossimo giugno è sicuramente David Alaba. Chi lo riuscirà ad ingaggiare metterà le mani su due top player al prezzo di uno: l’austriaco, infatti, può giocare come esterno di sinistra e come interno di centrocampo senza alcuna differenza. La sua rottura col Bayern Monaco, considerate anche le dichiarazioni della società, è ormai insanabile ed il rinnovo non arriverà. Avendo il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2021 con il club bavarese, da gennaio potrà firmare un precontratto con la sua prossima squadra, che poi potrà essere depositato dal primo di febbraio. La corsa ad Alaba, secondo quanto riportato dalla Spagna, potrebbe avere già un vincitore.

Calciomercato Juventus, Paratici anticipato | Alaba sempre più vicino al Real Madrid

Fra le società italiane, la Juventus è la squadra maggiormente interessata al futuro di David Alaba: il 92′ viennese, però, vuole un contratto di circa 12 milioni di euro a stagione. Come raccontato nei giorni scorsi da ‘Calciomercato.it‘, il giocatore del Bayern Monaco sta trattando con il Real Madrid. Proprio i campioni di Spagna potrebbero essere vicini ad apporre le firme sul contratto che determinerà il futuro di Alaba. Secondo quanto rivelato da ‘Marca’, infatti, le ‘Merengues’ avrebbe già proposto un quadriennale da più di 10 milioni di euro netti a stagione all’austriaco. Inoltre, il Real Madrid è ben consapevole della concorrenza su Alaba e vorrebbe riuscire ad ufficializzare il suo arrivo nella capitale iberica il prima possibile.

Insomma, la corsa per ingaggiare Alaba è ufficialmente appena iniziata, ma potrebbe avere già un vincitore. In tal caso, niente da fare per la Juventus, che difficilmente potrebbe rispondere ad una simile offerta del Real Madrid. Attenzione, poi, al possibile inserimento del PSG: Mauricio Pochettino, infatti, è un grande estimatore del gioiello austriaco. Finché non ci saranno le firme sui contratti, quindi, non sarà detta l’ultima parola.