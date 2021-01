Una super squadra imbastita di giovani promesse e campioni, il Real Madrid sogna in grande e guarda in casa Inter: obiettivo Hakimi

A caccia di grandi colpi per allestire una super squadra che possa tornare a dominare in Europa. Questo è il piano di Florentino Perez per il suo Real Madrid. E per tornare a brillare nel panorama europeo i ‘Blancos’ puntano nomi altisonanti. Giovani gioielli dal futuro assicurato pronti ad entrare nell’elite dei campioni. Da Haaland a Mbappe, passando per Camavinga. Giocatori giovanissimi, ma già noti nel panorama europeo e per questo super costosi.

Calciomercato Inter, il Real Madrid punta Hakimi

Tra questi super-colpi di casa Madrid, c’è anche una vecchia conoscenza dello stesso club: Achraf Hakimi. Lo riferisce ‘El Gol Digital’, che sottolinea come il marocchino, cresciuto proprio nella cantera del club iberico, è nel mirino del presidente Perez. Hakimi è stato acquistato dall’Inter la scorsa estate proprio dal Real Madrid, dopo che gli spagnoli lo avevano prestato per due stagioni al Borussia Dortmund.

Il Real, che ha incassato 40 milioni di euro più 5 di eventuali bonus dalla cessione del nazionale marocchino, non ha alcun diritto di ricompra sul giocatore, ma semplicemente un diritto di prelazione. Il che significa che se qualcuno dovesse bussare alla porta nerazzurra per Hakimi, gli spagnoli, pareggiando l’offerta, se lo assicurerebbero. L’Inter non ha però intenzione di sbarazzarsi del ragazzo, che si sta rivelando una pedina fondamentale nello scacchiere di Conte, a meno di offerte clamorose pari al doppio di quanto speso qualche mese fa. Anche la situazione economica non sorride agli spagnoli, che però potrebbero ricavare un tesoretto interessante da giocatori in esubero e da elevati ingaggi che andrebbero a risparmiare.