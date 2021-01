Secondo indiscrezioni dalla Spagna, il Liverpool avrebbe puntato il mirino in Serie A per il ricambio generazionale: affare da 70 milioni

Il Liverpool sta vivendo delle annate di transizione dopo la vittoria di Premier League e Champions League. Nonostante tutto i ‘Reds’ quest’anno sono tornati a essere in vetta alla classifica, anche se in coabitazione con il Manchester United mentre agli ottavi se la vedranno con il Lipsia. Jurgen Klopp vorrebbe dare il via al ricambio generazionale, soprattutto a centrocampo, e per fare questo avrebbe puntato il mirino in Serie A.

Calciomercato, il Liverpool punta Milinkovic-Savic: Inter e Juventus avvisate

Secondo ‘Don Balon’, infatti, l’obiettivo di gennaio del Liverpool sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio da tempo nei sogni di Juventus e Inter. Il serbo è ormai un simbolo dei biancocelesti, ma secondo il portale spagnolo vedrebbe di buon occhio il salto in un top club europeo che lotta per vincere tutto e sarebbe pronto a dire sì.

Inoltre, la Lazio ha risentito della pandemia e una cessione del genere sarebbe ossigeno: Lotito sarebbe disposto a lasciarlo andare per 70 milioni di euro. In questo modo Klopp schiererebbe Milinkovic-Savic insieme a Thiago Alcantara e Fabinho, facendoli alternare col capitano Jordan Henderson e tagliando gente come Milner, Keita, Wijnaldum e Chamberlain. Il Liverpool punta il mirino in Serie A, Juve e Inter sono avvisate.