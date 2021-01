L’Everton di Carlo Ancelotti è pronto a portare in Inghilterra Rui Silva, portiere del Granada che piace anche all’Inter

C’è la fila per Rui Silva. Il portiere portoghese classe 1994, protagonista in Liga con la maglia del Granada, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e molte squadre europee sono pronte a sfidarsi per aggiudicarselo.

Il giocatore difficilmente prolungherà il suo accordo e le ottime prestazioni degli ultimi mesi lo spingeranno in altri lidi. Silva piace parecchio anche in Italia: nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato soprattutto all’Inter, a caccia di un portiere affidabile da affiancare a Samir Handanovic. In Serie A sono in discussione anche il futuro di Pau Lopez e Strakosha, ecco così l’idea Rui Silva per i due club capitolini. In Spagna, invece, sarebbe nel mirino di Valencia e Siviglia ma secondo Mundo Deportivo, in prima fila per l’estremo difensore ci sarebbe l’Everton di Carlo Ancelotti, determinato a portarlo in Inghilterra la prossima estate.