Lo Spezia ha trovato il suo trequartista: si tratta di Riccardo Saponara, in uscita dalla Fiorentina. I dettagli dell’operazione

Lo Spezia è alla ricerca di nuovi colpi in grado di dare una mano a mister Italiano. L’obiettivo dei liguri è mantenere la Serie A, ma nonostante un buon gioco espresso in questi primi mesi, agli ‘Aquilotti‘ manca ancora qualcosa. Ecco perché la società ha deciso di puntare su Riccardo Saponara.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, infatti, Saponara andrà allo Spezia in questa sessione di calciomercato in prestito. Il trequartista con la maglia della Fiorentina ha disputato solo 50′ in campionato in questa stagione.