Diversi big del nostro campionato potrebbero trasferirsi in Spagna nel corso del 2021, ma alcuni potrebbero fare il percorso inverso. Isco, Milik, Lautaro e Fabian tra i nomi in ballo

Il calciomercato, già in tempi di pace, regala cambi repentini di scenari (e di idee) nel giro di pochi giorni. Il momento che stiamo vivendo rende ancora più incerti equilibri e trattative, che da qui a fine gennaio continueranno a regalarci sorprese, con l’asse Italia–Spagna sempre caldo. Isco, per esempio, dopo anni di corteggiamenti sembrava finalmente vicino all’approdo in Serie A, ma a quanto pare l’appuntamento andrà ancora rimandato, o cancellato del tutto.

Lo spagnolo, vecchio obiettivo della Juventus, ha chiesto di lasciare il Real Madrid subito, visto lo scarso minutaggio con Zidane. Per il malagueno si è mosso soltanto l’Arsenal, che lo ha chiesto in prestito per gennaio, mentre per giugno sarebbe pronto a farsi avanti il Siviglia, soluzione gradita dal ragazzo in quanto gli consentirebbe di restare vicino a casa.

Calciomercato, Atletico in pressing su Milik

A Madrid resta caldissimo, invece, il nome di Arkadiusz Milik. L’Atletico Madrid, come raccontato da Calciomercato.it, ha già l’accordo con il calciatore, ma quello col Napoli è ancora lontanissimo. De Laurentiis continua a chiedere oltre 15 milioni di euro, cifra che i colchoneros non sono intenzionati a spendere. Con l’addio di Diego Costa, Simeone ha fretta di chiudere un nuovo attaccante quanto prima, e le resistenze del Napoli potrebbero indurlo a cambiare obiettivo (virando su Loren o Lacazette).

Diverse stelle del nostro campionato, in ogni caso, potrebbero finire nella Liga nel corso del 2021. Il Barcellona continuerà a spingere per Lautaro Martinez, che resta il suo principale obiettivo per l’attacco a prescindere dal futuro di Messi e da chi sarà il suo nuovo presidente.

Il ‘Toro’ ha da tempo dato il suo sì ai catalani e il rinnovo con l’Inter appare ancora lontano, ma i nerazzurri non hanno intenzione di abbassare le pretese. Attenzione alta anche su Fabian Ruiz: se il Napoli, dopo l’Europeo, dovesse accettare un’offerta da 60-70 milioni, le tre big iberiche ci proveranno.