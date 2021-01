Allenamento a Trigoria per il primo dell’anno con cinque giocatori a parte

Si torna in campo domenica 3 gennaio alle 15 contro la Sampdoria: appena due giorni nel 2021 per preparare il primo di sette impegni a gennaio, che potrebbero diventare otto in caso di passaggio del turno di Coppa Italia. A Trigoria ancora a parte Spinazzola, Mirante, Zaniolo, Pedro e Calafiori.

Se per Zaniolo la situazione è nota e il rientro è atteso per il mese di aprile, dopo aver smaltito anche le ultime voci di gossip, per Pedro e Calafiori si registrano risentimenti al flessore destro: saranno valutati giorno per giorno, ma è difficile poterli vedere in campo contro il Doria domenica all’Olimpico. A difendere i pali della squadra di Fonseca ci sarà, quindi, Pau Lopez, però sempre prossimo alla partenza.