Pep Guardiola parla dei casi di Covid nel Manchester City e risponde all’Everton che ha espresso rammarico per il rinvio

Dopo il rinvio della gara con l’Everton, il Manchester City di Pep Guardiola scenderà in campo domenica contro il Chelsea. Il manager spagnolo in conferenza stampa ha spiegato qual è la situazione all’interno della sua squadra con i casi Covid: “Abbiamo cinque calciatori positivi, a parte Gabriel Jesus e Walker non posso dire di chi si tratta: la Premier League ci ha chiesto di non divulgare i nomi”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Intanto il rinvio di Everton-City ha destato polemiche e Guardiola risponde al club di Liverpool: “Noi volevamo giocare, la società era preoccupa per la diffusione del virus. Ho chiamato personalmente Ancelotti per spiegargli tutto: ho preferito le sue parole al comunicato dell’Everton”.