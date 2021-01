Omar Elabdellaoui, difensore del Galatasaray, vittime di un incidente con i fuochi d’artificio: ora è ricoverato dopo un’operazione gli occhi

Grande apprensione per Omar Elabdellaoui, difensore norvegese del Galatasaray. Il 29enne è stato vittime di un incidente mentre maneggiava dei fuochi d’artificio ed è ora ricoverato in ospedale. Il calciatore ha riportato ferito ad entrambi gli occhi, oltre ad ustioni al viso, ed è stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico. “Ci sono feriti in entrambi gli occhi, più in uno – ha spiegato il dottor Vedat Kaya che lo ha operato come riportato dal sito del Galatasaray -. La situazione rispetto a ieri è migliorata. E’ molto difficile dire qualcosa sul suo ritorno in campo: possiamo solo dire che rispetto a ieri c’è un miglioramento”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il medico ha anche aggiunto che “un occhio è più danneggiato di un altro” e che è possibile che Elabdellaoui venga sottoposto ad un secondo intervento.