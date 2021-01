Lo Spezia ha ufficializzato attraverso il proprio siti e i canali social la positività al Covid-19 di due suoi calciatori. Ecco il comunicato integrale del club ligure

Il Covid-19 si prende la scena anche il primo giorno del 2021. Dopo Osimhen del Napoli, infatti, in Serie A sono risultati positivi due calciatori dello Spezia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bye bye a Lukaku | Più di 100 milioni sul tavolo

Spezia, UFFICIALE: Acampora e Ricci positivi al Coronavirus

I centrocampisti Acampora e Ricci sono i due calciatori dello Spezia, attualmente 17esima in classifica, positivi al Coronavirus. Ecco il comunicato del club ligure: “Lo Spezia Calcio comunica che i calciatori Gennaro Acampora e Matteo Ricci sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri. Attualmente asintomatici, i due calciatori hanno iniziato la quarantena. Come da protocollo, nella giornata di domani, il resto del gruppo effettuerà i consueti esami anti Covid-19 in vista della gara di domenica contro l’Hellas Verona”.