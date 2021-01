Cristiano Ronaldo ha mandato il suo messaggio di auguri per il nuovo anno sul suo profilo Instagram

Cristiano Ronaldo ha chiuso l’anno ricevendo l’ennesimo premio della sua carriera. Ai Globe Soccer Awards 2020 è stato eletto giocatore del secolo, ora punta a vincere anche con la Juventus in campo europeo. Intanto ieri il portoghese ha mandato il suo messaggio di auguri per il nuovo anno su Instagram, in compagnia di Georgina Rodriguez: “Non è stato un anno semplice, non c’è dubbio. Non si può essere indifferenti al dolore che il Covid ha portato nel mondo”.

Il portoghese però lascia un messaggio di forza ai suoi followers: “E’ tempo di reagire e dimostrare che insieme possiamo fare la differenza. Non importa quanto sia dura la caduta, quello che ci definisce è il modo in cui ci rimettiamo in piedi e la velocità con cui siamo pronti ad affrontare nuovi ostacoli. Quindi rendiamo il 2021 un punto di svolta, un nuovo inizio. Perché tutti noi possiamo diventare la migliore versione di noi stessi. E se lo facciamo insieme, questo può essere davvero il segreto per rendere tutto migliore. Buon anno, che il 2021 sia un anno da ricordare per le ragioni più belle!”