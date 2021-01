Arteta apre alla cessione immediata di Sokratis Papastathopoulos: sul difensore dell’Arsenal piomba il Napoli

Il mercato di gennaio è sempre molto complicato per tutti, ma quest’anno rischia di esserlo ancora di più. I soldi da investire sono pochi ed i giocatori di qualità in uscita sono ancora meno, ecco perché le possibili occasioni saranno ancora più importanti. Il Napoli potrebbe averne individuata una: secondo quanto rivelato dal ‘Daily Mail’, infatti, i partenopei sarebbero molto interessati a Sokratis Papastathopoulos. Il centrale greco non rientra nei piani di Arteta e l’Arsenal sembra essere disposta a farlo partire già nel mercato di gennaio.

Il difensore andrà in scadenza a fine stagione con i ‘Gunners’ che, quindi, non possono alzare troppo le proprie pretese. Inoltre, Sokratis ha vestito le maglie di Genoa e Milan in passato e conosce già il campionato italiano. Potrebbe essere lui il rinforzo ideale per la retroguardia di Gennaro Gattuso nel prossimo mercato.