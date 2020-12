Il 2020 ha visto il Milan essere la miglior squadra della Serie A: i rossoneri sono primi nella classifica dell’anno solare e in quella della media dei punti

Oggi è l’ultimo giorno del 2020: un anno molto duro per la popolazione mondiale, visti i tanti disastri capitati, su tutti la pandemia dovuta al Covid-19. Mantenendo però il discorso nell’ambito prettamente calcistico, questo è stato un anno molto particolare per le squadre italiane. Tante le partite giocate in estate, con la sosta avvenuta da marzo a giugno. E la migliore squadra dell’anno solare si è dimostrata il Milan.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Serie A, classifica e media punti del 2020

Quella di Stefano Pioli è la squadra che ha infatti conquistato il maggior numero di punti in tutto il 2020, ben 74. A seguire, l’Inter e l’Atalanta, con la Juventus sorprendentemente al quarto posto. Ha senz’altro influito il finale della scorsa stagione, giocato sottotono, e l’inizio della stagione 2020/21, con l’approdo di Pirlo e la mancanza di automatismi nell’undici titolare. Il Napoli si è ripreso con Gattuso, che insieme alla Lazio si sono mantenute davanti -anche se di un solo punto- alla Roma. Tuttavia, i biancocelesti hanno giocato una partita in più dei ‘cugini’ e la media punti è inferiore. Un anno da dimenticare, invece, per i tifosi del Torino: i granata sono la squadra che hanno conquistato meno punti di tutte. Male anche Cagliari e Parma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo sul futuro: “Non so cosa succederà”

Di seguito, le classifica della Serie A del 2020 con annessa media punti. Ogni squadra ha disputato 35 partite, eccetto Juventus, Napoli, Atalanta e Udinese che ne hanno giocata una in meno e Lazio e Verona, una in più. Dalla classifica sono escluse le squadre retrocesse la scorsa stagione e le neopromosse, per ovvi motivi.

Serie A 2020, classifica e media punti

Milan 79 2,25 Inter 73 2,08 Atalanta 69 2,02* Juventus 65 1,91* Napoli 63 1,85* Roma 62 1,77 Lazio 63 1,75** Sassuolo 58 1,65 Verona 50 1,38** Fiorentina 46 1,31 Sampdoria 44 1,25 Udinese 42 1,23* Bologna 40 1,14 Genoa 38 1,08 Parma 36 1,02 Cagliari 30 0,85 Torino 27 0,77

*Una partita in meno

**Una partita in più

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, da Bernard a Otavio: il punto sull’attacco

Resta da capire se il Milan riuscirà a restare in vetta anche per la prima parte del 2021. A quel punto, lo scudetto da sogno diventerebbe realtà. La concorrenza è molto alta: i punti persi dall’Inter per l’impegno delle coppe europee potrebbero essere recuperati, vista l’uscita anticipata a dicembre da ogni competizione. E la Juventus, invece, avrà un Pirlo che ha già maturato più esperienza in panchina, che tenterà la conquista del decimo titolo, nonostante il ritardo dai rossoneri. Per il Torino, invece, c’è bisogno di una svolta nel nuovo anno, altrimenti si concretizzerebbe la retrocessione in Serie B.