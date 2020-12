Ora è ufficiale: Edinson Cavani è stato squalificato, con tanto di multa, dalla Football Association, dopo il commento giudicato razzista su Instagram

Edinson Cavani non è stato risparmiato dalla Football Association. Il bomber uruguaiano del Manchester United è stato oggetto di indagine dopo un commento su Instagram, “Gracias Negrito!”, con cui aveva risposto a un tifoso per i complimenti dopo la vittoria col Southampton. Un commento giudicato evidentemente razzista, che era stato subito cancellato prima delle scuse da parte del giocatore, ma non è bastato.

Con una nota ufficiale dopo circa un mese di ‘studio’, la FA ha emesso la sentenza: “Edinson Cavani è stato sospeso per tre partite, con una multa di 100mila sterline, e deve completare una ‘istruzione faccia a faccia’ per l’accusa di aver violato la regola E3 della FA con un post sui social del 29 novembre 2020″. Un commento dell’attaccante è stato così giudicato “un insulto, un abuso improprio, una violazione aggravata con riferimento – esplicito o implicito – al colore e/o la razza e/o etnia”. Tuttavia, “una commissione regolatrice indipendente è stata nominata per decidere la sanzione e le sue motivazioni scritte saranno pubblicate a tempo debito”. Quindi si attende ancora la decisione definitiva, ma intanto Cavani dovrà saltare i match con Aston Villa, Manchester City e Watford.