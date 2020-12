Coronavirus, bollettino 31 dicembre: 23.477 nuovi casi, 555 morti

Emanato il bollettino italiano del 31 dicembre sul Coronavirus, 23.477 nuovi contagi e 555 morti

E' stato emanato il bollettino di oggi, giovedì 31 dicembre 2020, sul Coronavirus in Italia. I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, dopo aver eseguito 186.004 tamponi, sono 23.477 (ieri 16.202) per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 2.107.166 contagiati.

I nuovi decessi registrati, purtroppo, sono stati 555 (ieri 575) per un bilancio totale che sale a 74.159 morti dall’inizio dell’epidemia. I guariti/dimessi nelle ultime sono 17.421, per un totale di 1.463.111.