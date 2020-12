Si chiude qui l’avventura in Premier League di Sead Kolasinac, che fa ritorno in Bundesliga: annuncio ufficiale

Il terzino sinistro classe 1993, Sead Kolasinac lascia l’Arsenal e la Premier League per fare ritorno in Bundesliga dove vestirà per la seconda volta in carriera la casacca dello Schalke 04 che aveva lasciato nel 2017. Il mancino bosniaco arriva in Germania con la formula del prestito ed è stato annunciato dalla società di Gelsenkirchen con un comunicato ufficiale. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

“Abbiamo lavorato intensamente al ritorno di Sead Kolasinac e siamo davvero orgogliosi che un vero ragazzo dello Schalke stia tornando a casa”, afferma Jochen Schneider, Direttore Sport e Comunicazione dei biancoblu.