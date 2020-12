Accostato soprattutto la scorsa estate ad Inter e Milan, Jesse Lingard alla fine dovrebbe restare ancora al Manchester United: attivata l’opzione

Sembrava ormai giusta ai titoli di coda la lunga esperienza di Jesse Lingard al Manchester United, a causa di un rapporto non più idilliaco come un tempo. Il centrocampista inglese ha giocato appena 2 partite in questa stagione, entrambe in coppa, senza mai scendere in campo in Premier League per un totale di appena 99 minuti. Diversi i club che si sono interessati negli ultimi mesi al polivalente calciatore dei ‘Red Devils’, avvicinato anche ad un futuro in Serie A.

Accostato alla Roma, e soprattutto a Inter e Milan la scorsa estate, Lingard alla fine dovrebbe restare ancora alla corte di Solksjaer. Come sottolineato da ‘Sky Sports UK’, è stata attivata l’opzione di estensione del contratto fino al 2022 con il Manchester United. Da capire però quali saranno le prossime mosse relative al centrocampista inglese.