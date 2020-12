Calciomercato, Piatek torna in Serie A: fumata bianca

Per Piatek si prospetta il ritorno in Serie A: fumata bianca vicina e visite mediche che potrebbero essere svolte già domani

La sorpresa è servita: Piatek torna in Serie A e lo fa con la maglia del Genoa. Un ritorno inatteso visto che l’attaccante polacco era stato a lungo accostato alla Fiorentina, ma che sembrerebbe ormai cosa fatta. Ci sarebbe, secondo quanto riferisce ‘Repubblica’, un’intesa di massima tra Enrico Preziosi e l’Hertha Berlino per il prestito dell’ex Milan. Piatek tornerebbe a ‘Marassi’ per sei mesi con il riscatto legato alla salvezza. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Proprio per uscire dalla zona rossa il Genoa avrebbe puntata sul ritorno dell’attaccante che in rossoblù ha vissuto i sei mesi più prolifici della sua carriera: 19 reti in 21 partite prima del trasferimento al Milan e, infine, quello in Bundesliga. Piatek ritroverebbe Davide Ballardini, l’allenatore con il quale ha avuto il rendimento più elevato. Punta sulla coppia ritrovata il Grifone per la lotta alla salvezza.