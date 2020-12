Il futuro di Leo Messi sembra sempre più destinato a colorarsi a stelle e strisce: ecco l’ultimo incredibile acquisto dell’argentino

In questi mesi di calciomercato a tenere banco ci sarà sicuramente anche il futuro di Leo Messi, che alcuni mesi fa ha deciso poi di restare al Barcellona. In tanti sognano la ‘Pulga’, che però non rimpiange la richiesta di cessione a Bartomeu e anzi ha rilanciato anche parlando di quella che potrebbe essere la sua possibile destinazione. Si tratta degli Stati Uniti, dove l’argentino passerebbe senza dubbio un finale di carriera dorato.

E proprio in questo senso sembra andare l’ultimo incredibile acquisto di Lionel Messi. Il Manchester City di Guardiola farebbe follie, anche il PSG non disdegnerebbe – usando un eufemismo – di ricomporre la coppia con Neymar. Il contratto è in scadenza, a zero sarebbe un colpo pazzesco. Secondo il ‘Daily Mail’, però, a prendere quota è l’ipotesi Inter Miami, il club di proprietà anche di David Beckham. L’argentino del Barcellona avrebbe acquistato un appartamento da 8 milioni di euro in Florida, per sé e per la propria famiglia. Con buona pace dell’Inter.