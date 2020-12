Alla Juventus è stato proposto un attaccante che rientra anche nei piani dell’Inter: le ultime sul possibile affare

Accostato all’Inter negli ultimi giorni Graziano Pellè diventa un nome spendibile anche in ottica Juventus. E’ ‘goal.com’ a parlare dei bianconeri. L’attaccante, che ha lasciato i cinesi dello Shandong Luneng, è stato proposto alla società piemontese che non avrebbe chiuso la porta.

Il nome dell’ex centravanti del Parma resta al momento soltanto una suggestione, ma in un mercato low cost e con Paratici alla ricerca di un attaccante, la sua candidatura potrebbe diventare concreta nei prossimi giorni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Anche perché il nome di Pellè non rientra nei piani dell’Inter. I nerazzurri avrebbero risposto in maniera fredda alla proposta di tesserare il 35enne attaccante salentino che con Conte ha condiviso l’esperienza in Nazionale agli Europei del 2016. La Juve, invece, ci pensa, valutando gli aspetti tecnici ed economici del possibile affare.