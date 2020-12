L’Inter è pronta a muoversi sul calciomercato alla ricerca dei profili giusti per completare la rosa. Bisognerà operare con grande attenzione sul fronte cessioni: poi occhio a Gomez

Sarà un mercato decisamente low cost per l’Inter che sta lavorando con grande attenzione per piazzare i colpi in uscita, necessari a finanziare le entrate. I nerazzurri dovranno sfoltire la rosa cedendo i calciatori attualmente non funzionali al progetto di Antonio Conte. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, sono pronte le cessioni di Christian Eriksen e Andrea Pinamonti a gennaio. Di seguito i dettagli.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Inter, nuova svolta societaria: Zhang cerca soci | Tripla mossa

Calciomercato Inter, via Eriksen-Pinamonti: poi Gomez e non solo

Per il danese resta in piedi il discorso PSG, anche se alla fine non è detto Pochettino insista per l’ex Tottenham: ha già grande affollamento in quella zona. Allora occhio all’ipotesi Premier League con Manchester United e Arsenal in pole. Xhaka e Ceballos restano nomi papabili come possibili sostituti, ma occhio anche a Van de Beek. A centrocampo, l’Inter resta molto attenta anche al fronte Papu Gomez: l’argentino interessa, ma bisognerà valutare a quali condizioni lascerà l’Atalanta. L’Inter resta in attesa dell’incontro tra Percassi e l’agente del calciatore, Riso.

Sul fronte attaccante, dovrà necessariamente partire Andrea Pinamonti per far sì che arrivi il vice-Lukaku. Si raffredda l’ipotesi Parma in uno scambio con Gervinho e anche quella Udinese: troppo alto il suo ingaggio. Attenzione, quindi, al possibile ritorno al Genoa, dove sarebbe gradito a Ballardini in caso di partenza di Scamacca.