L’Inter alla finestra per il ‘Papu’ Gomez e pronta all’offensiva. Ranocchia e l’ex Gagliardini potrebbero finire nell’operazione con l’Atalanta

L’Inter insegue sempre la pista attaccante per completare il reparto offensivo Antonio Conte. Diverse le opzioni al vaglio della dirigenza nerazzurra: da Gervinho a Giroud, passando per un possibile ritorno di fiamma dalla Roma per Edin Dzeko.

Inter, Ranocchia e Gagliardini nell’affare Gomez

Resterebbe aperto anche uno spiraglio per Alejandro Gomez, profilo gradito a Conte tra trequarti e attacco. Difficile ricomporre la frattura all’Atalanta con Gasperini, con il numero dieci argentino che potrebbe quindi lasciare Bergamo a gennaio. Il ‘Papu’ è inseguito da tutte le grandi in Italia, con l’Inter che starebbe pensando di giocarsi due carte per non mettere cash sul tavolo della trattativa, visto che gli orobici valutano almeno 10 milioni di euro il giocatore. Marotta e Ausilio – riporta ‘Sportmediaset’ – penserebbero quindi ad uno scambio di prestiti che vedrebbe il trasferimento fino a a giugno alla corte di Gasperini di Ranocchia e Gagliardini. Per il centrocampista si tratterebbe di un ritorno all’Atalanta. L’Inter, dopo il messaggio di austerity lanciato dal presidente Zhang, punterebbe ad un’operazione a costo zero per l’affare Gomez.