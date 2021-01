Dalla Spagna: trattativa tra Inter e Real Madrid per un super scambio. Protagonisti Eriksen e due ‘scarti’ del club spagnolo. Ecco tutti i dettagli

Sistemato Nainggolan, tornato in prestito al Cagliari, l’Inter è al lavoro per piazzare l’altro grande esubero: Christian Eriksen. A tal proposito giungono notizie clamorose dalla Spagna: secondo ‘Elgoldigital.com’ i nerazzurri sono in trattativa col Real Madrid, con il quale vanta ottimi rapporti, per uno scambio con protagonisti il danese, appunto, e uno spagnolo di rientro da Londra (anche se l’accordo prevede il prestito fino a giugno 2021), Dani Ceballos. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Eriksen al Real Madrid per Ceballos e Mariano Diaz

Un dot ut des che non fa una grinza, anzi sì perché se con Conte non ha trovato spazio Eriksen perché dovrebbe trovarlo Ceballos… A parte questo, sempre in Spagna fanno poi il nome di Mariano Diaz. Più precisamente che l’Inter avrebbe chiesto di inserire anche lui (in prestito, scrive ‘Fichajes.net’), attaccante portoricano che aveva fatto grandi cose al Lione riperdendosi poi a Madrid, nello scambio. Uno scambio che, a questo punto, sarebbe maxi: due in cambio di uno, con la possibilità per l’Inter di scongiurare lo spauracchio minusvalenza e di regalare a Conte, oltre che Ceballos (da capire dove possa poi collocarlo) finalmente un vice Lukaku.