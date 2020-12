Conte e Marotta tornano sul pupillo Dzeko per rinforzare l’attacco. L’Inter prima di un’eventuale offensiva deve però piazzare Eriksen

L’Inter continua la caccia ad un attaccante per completare il reparto offensivo di Antonio Conte per la seconda parte di stagione e avere un’alternativa in più per inseguire l’obiettivo scudetto. E tra le piste seguite dalla dirigenza di Viale della Liberazione – scrive ‘Tuttosport’ – sarebbe tornata di moda l’opzione Edin Dzeko, a più riprese accostato ai nerazzurri nelle ultime finestre di mercato.

Inter, Marotta e Conte ci riprovano per Dzeko: la situazione

Dzeko resta un pallino di Conte e Marotta, ma una possibile offensiva dell’Inter è legata a doppio filo alla partenza di Eriksen. L’addio a titolo definitivo del danese assicurerebbe la liquidità necessaria per l’assalto al romanista, fondamentale visto il messaggio di austerity lanciato dal presidente Zhang. Eriksen e il bosniaco hanno ingaggi simili e la cessione dell’ex Tottenham permetterebbe quindi all’Inter di coprire senza problemi lo stipendio di Dzeko. Stando inoltre al ‘Messaggero’, nei giorni scorsi ci sarebbe stata una conference call tra Marotta e l’entourage (destinato però presto a cambiare) del centravanti, dove l’Ad interista avrebbe rinnovato la stima e l’interesse per il giocatore.

Il club di Suning deve però prima muoversi in uscita e alleggerire la rosa, senza dimenticare le resistenze della Roma che non pensa a privarsi a metà stagione del suo alfiere offensivo, complicato da rimpiazzare a gennaio con un sostituto all’altezza.