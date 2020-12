Si potrebbe chiudere la prossima estate la carriera da calciatore di Goran Pandev. L’attaccante macedone del Genoa è stato chiaro

Un gol e due assist in questa prima metà di stagione per Goran Pandev che al di là dei numeri riesce comunque ancora a dare un apporto importante alla causa del Genoa. I rossoblù sono impegnati nella dura lotta per non retrocedere, che potrebbe anche rappresentare l’ultimo traguardo della straordinaria carriera del numero 19. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sfida al Genoa per Meité

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tutto sul colpo Rovella | Inter bruciata: le cifre

Pandev infatti medita seriamente il ritiro come affermato ai microfoni del ‘Secolo XIX’: “Ibra è un grandissimo, spero continui: senza di lui il calcio non sarebbe lo stesso. Io però ho quasi deciso, in estate ne faccio 38 e mi fermo, ne ho parlato con mia moglie. Ma prima vorrei di nuovo giocare nel Ferraris con i nostri tifosi, per chiudere in bellezza”.