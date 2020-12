Daniele Pradè chiude le porte a Milik e Piatek. La Fiorentina ha deciso di puntare su Vlahovic, addio a Cutrone

Lunga intervista di Daniele Pradè ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina. Il Direttore sportivo dei viola ha parlato anche di calciomercato, confermando l’interesse per Milik e Piatek, ma escludendo i loro arrivi: “Siamo tanti, siamo in 29, dobbiamo prendere delle decisioni e lo faremo con l’allenatore. Ne abbiamo prese alcune già forti che non possiamo cambiare adesso nel corso della stagione. Abbiamo deciso di puntare su un centravanti giovane che avevamo in casa, che è Vlahovic, ci sta dando risposte importanti per questo oggi un Milik o un Piatek, faccio degli esempi, non sarebbe giusto andarli a prendere. Ci farebbero sicuramente comodo, ma ostacolerebbero la sua crescita essendo delle prime punte. Kouame lo abbiamo aspettato tanto, ha iniziato alla grandissima poi ha avuto un periodo di down com’è normale che sia per chi torna da lunghi infortuni”.

Non c’è spazio alla Fiorentina, invece, per Patrick Cutrone, pronto a cambiare aria nei prossimi giorni: “Sappiamo che ci sono anche giocatori scontenti e cercheremo di accontentarli e trovare una soluzione – prosegue Pradè – A partire da Cutrone, che ha 22 anni e vuole giocare: cercheremo insieme di trovare la soluzione migliore”.