Villarreal, UFFICIALE: colpo Capoue a centrocampo

Ufficiale il colpo in casa Villarreal: acquistato Capoue dal Watford, superate le visite mediche

Etienne Capoue è un nuovo giocatore del Villarreal. Il ‘Submarino Amarillo’ ha ufficializzato come il giocatore francese abbia firmato un contratto di due anni e mezzo con la squadra spagnola. Il 32enne arriva dal Watford e ha già superato le visite mediche con la compagine iberica. Il transalpino non sarà a disposizione di Emery nella gara del 4 gennaio, giorno di apertura del mercato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!