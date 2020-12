Alvaro Recoba, ex stella del calcio uruguagio con un passato anche all’Inter, torna al Nacional stavolta come collaboratore tecnico

Torna nel mondo del calcio Alvaro Recoba, che in Italia ha vestito le maglie di Venezia, Inter e Torino. La stella del calcio uruguagio entrerà a far parte dello staff di Jorge Giordano alla guida del Nacional di Montevideo, come annunciato ufficialmente dallo stesso club. Per ‘El Chino‘ si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, visto che aveva vestito la maglia dei ‘Tricolores‘ in due periodi diversi della sua carriera: nel 1996/97 e nel finale di carriera, quando si ritirò nel 2015 dopo aver vinto due campionati.

Recoba aveva già ricoperto la carica di direttore che curava le relazioni internazionali del club. La prima partita per ‘El Chino‘ sarà la finale del Torneo Intermedio tra Nacional e Montevideo Wanderers, che si disputerà nel 2021 dopo il rinvio dello scorso 20 dicembre.