La squadra di Guardiola riprende gli allenamenti dopo l’ultimo ciclo di tamponi. Il comunicato ufficiale

Il Covid ferma anche la Premier League. Dopo Everton–Manchester City, anche Tottenham–Fulham di questa sera è stata rinviata a causa delle positività nella squadra ospite. Buone notizie arrivano invece dai 'Citizens': il club inglese ha comunicato che non c'è nessun nuovo positivo dopo l'ultimo ciclo di tamponi.

La squadra di Guardiola è tornata così ad allenarsi questo pomeriggio per preparare la sfida al Chelsea di Lampard, in programma il prossimo 3 gennaio.