Il Covid-19 continua a attanagliare lo sport italiano. Preoccupano nelle ultime ore le condizioni di Fausto Gresini: di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti

La morsa del Covid-19 in Italia e nel Mondo non si attenua e continua a mettere in grossa difficoltà tutti i cittadini e anche il mondo dello sport. L’arrivo del vaccino sembra donare una nuova arma nella lotta alla pandemia, ma la battaglia contro il nuovo Coronavirus va avanti e non smette di annoverare vittime e contagi illustri. Nelle ultime ore c’è grande apprensione per le condizioni di Fausto Gresini. Scopriamo di seguito le ultime novità sulle sue condizioni.

Covid, Fausto Gresini ricoverato in ospedale: le ultime novità

Il manager e fondatore del team ‘Gresini Racing’ sta preoccupando l’intero Motomondiale. Il proprietario del team era risultato positivo a ridosso del Natale. Ora le sue condizioni sono peggiorate e hanno richiesto il ricovero a Imola. Il manager ha avvertito un progressivo affaticamento e ora ha iniziato le cure con una terapia mirata per cercare di sconfiggere il virus. Nei mesi scorsi, proprio lui insieme al suo team si era reso protagonista di un bellissimo gesto donando un ventilatore polmonare al San Pier Damiano Hospital di Faenza.