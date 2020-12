La Lazio studia nuovi colpi per il mercato di gennaio: pista Bradaric del Lille, ma l’affare non è semplice

Vendere, ma non solo. Con Vavro destinato al Genoa, la Lazio sta iniziando a muoversi sul mercato. L'obiettivo dei biancocelesti è però mettere a disposizione di Simone Inzaghi nuovi innesti per risalire la classifica. In particolare si guarda alla corsia di sinistra, viste anche le condizioni precarie di Senad Lulic.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il nome preferito, in questo senso, è Domagoj Bradaric del Lille. Terzino sinistro croato, in grado anche di giocare come esterno a tutta fascia, Bradaric è un profilo gradito in casa biancoceleste. L’affare però non è semplice, soprattutto per il recente rinnovo dell’esterno croato, il cui contratto scadrà nel 2024. Ma anche per il fatto che per portarlo via dalla Francia servono 15 milioni di euro.