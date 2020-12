Affare in dirittura d’arrivo sull’asse Juventus-Genoa con il possibile approdo in bianconero del giovane Rovella che rimarrà in prestito in Liguria

La Juventus pensa già al futuro con un colpo pronto per la mediana di Andrea Pirlo. Il club bianconero ha infatti battuto la concorrenza di altre big di Serie A per aggiudicarsi il giovane Nicolò Rovella, tra le note più liete di questa prima parte di stagione di un Genoa in piena lotta per non retrocedere. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto al big in estate | Arriva dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>> CM.IT – Calciomercato Juventus, dagli USA: “Fatta per Reynolds” | Il punto sull’affare

Stando a quanto sottolineato da ‘Gazzetta.it’ per Rovella si tratta di un affare in ‘stile’ Kulusevski che verrà definito nelle prossime ore. I bianconeri lo preleveranno a titolo definitivo con una valutazione di 10 milioni di euro, lasciandolo però in prestito al Genoa per altre due stagioni a maturare. Il contratto del talento rossoblù al momento scade a fine anno e dunque sarà prima rinnovato per poi passare alla Juventus.