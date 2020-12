Niente Llorente e Milik per il calciomercato Juventus, i tifosi hanno scelto Depay come nuovo bomber

La Juventus cerca nuovi rinforzi per il suo attacco. Ormai da tempo nel mirino ci sono svariati profili individuati come possibili vice Morata da prendere a gennaio. Come anticipato da Calciomercato.it, la concorrenza per Diego Costa è agguerrita. Ma tra i nomi più gettonati del momento figurano anche Pavoletti, Giroud, Depay, Milik e Llorente. Così, tramite un sondaggio Twitter, CM.IT ha chiesto ai suoi follower un parere sul bomber che dovrà prendere la dirigenza. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Depay il nuovo bomber scelto dai tifosi

Per il 46,6% dei votanti, di gran lunga rispetto ai concorrenti, dovrà essere Memphis Depay il nuovo attaccante da prendere a gennaio. Classe 1994, l’olandese è attualmente al Lione. Il secondo in ordine di preferenze è invece il ‘napoletano’ Milik, ormai da mesi in uscita.