Il Real Madrid resta in pole per David Alaba. Il giocatore piace anche alla Juventus ma attenzione all’inserimento del Manchester City di Guardiola

David Alaba è uno dei tanti big che vedrà scadere il contratto il prossimo 30 giugno. Il giocatore austriaco quasi certamente lascerà il Bayern Monaco per intraprendere una nuova avventura in carriera. I grandi club europei si sono messi in fila per convincerlo e sono pronti a sfidarsi in queste settimane.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Anche la Juventus ha mostrato interesse per Alaba ma la richiesta del classe ’92 è davvero importante: il difensore, infatti, vorrebbe 12 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus e commissioni. Come raccontato su Calciomercato.it, in prima fila per Alaba continua ad esserci il Real Madrid. La notizia trova conferma anche in Inghilterra ma i blancos, che non hanno ancora chiuso l’affare, rischiano l’inserimento di altri club, come Psg e Manchester City. Proprio i Citizens potrebbero rappresentare una vera e propria insidia: secondo ‘Sport Witness0, il City ha una carta importante da giocare, che alla fine potrebbe risultare decisiva, Pep Guardiola. Il tecnico lo conosce bene e sarebbe uno degli sponsor principali, pronto a farlo giocare a centrocampo, nel ruolo che Alaba più preferisce.