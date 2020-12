Il futuro del big in Spagna appare sempre più in bilico. L’opzione che lo condurrebbe in Italia e alla Juventus potrebbe riscaldarsi sul calciomercato

Antoine Griezmann non riesce proprio a imporsi con la maglia del Barcellona. L’attaccante francese anche ieri ha deluso ogni aspettativa nella partita contro l’Eibar, apparendo addirittura svogliato e non riuscendo a garantire le sue giocate e la sua qualità sul campo. Secondo quanto riporta ‘don balon’, il calciatore ha scatenato il malcontento anche da parte dei compagni di squadra e in particolare di Ter Stegen. Il suo addio a fine anno appare sempre più probabile.

Calciomercato Juventus, idea Griezmann per l’estate: i dettagli

Il colpo intriga non poco la Juventus che continua a seguire con grande attenzione la situazione del francese. I bianconeri sono alle prese con il caso legato a Paulo Dybala: la sua posizione all’interno del club torinese è sempre più in bilico e potrebbe portare all’addio. Se la Joya alla fine non dovesse rinnovare, Griezmann potrebbe salire in pole position per la prossima estate.

Il francese attualmente guadagna 18 milioni di euro netti a stagione con il Barcellona: cifra che, per contratto, salirebbe al terzo e quarto anno in blaugrana, superando i 20 milioni. E’, inoltre, in scadenza nel giugno 2024. La sua valutazione è, però, decisamente alta: si parla di una cifra attorno agli 80 milioni di euro.