Calciomercato Juventus, Ronaldo sul futuro: “Non so cosa succederà”

Premiato al Golden Foot, Cristiano Ronaldo ha parlato del suo futuro e ha fatto tremare la Juventus: “Vivo il presente, ma ho un sogno”

Il 2020 dei bianconeri si è chiuso con molte incognite e poche certezze da cui ripartire, una di queste rimane naturalmente Cristiano Ronaldo. Dopo essere stato premiato con il ‘Golden Foot’, il fuoriclasse di Madeira ha parlato hai microfoni di ‘Sky Sport’, facendo spaventare i tifosi della Juventus. Il numero ‘7’, infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni ambigue sul futuro: “Oggi sto bene e mi sento in un gran momento, ma non so cosa succederà. Vivo il presente, in questo momento sono felice, sono in ottime condizioni e spero di giocare ancora per molti anni”. Non ha voluto mettere fine alle voci di una sua possibile partenza da Torino già nella prossima estate, con un anno di anticipo rispetto a quanto stabilito dal suo contratto.

Calciomercato Juventus, annuncio di Ronaldo | Ecco gli scenari per il futuro

Nel futuro di Cristiano Ronaldo, quindi, potrebbe non esserci solamente la Juventus. Le dichiarazioni sibilline e fumose riguardo alle prossime scelte della propria carriera, riportano in auge diversi scenari di mercato. In primis, quello di un suo approdo al PSG: la superstar portoghese sarebbe un grande colpo mediatico per i parigini, club molto attento anche a queste dinamiche. Attenzione, poi, ad un possibile ritorno al Manchester United: il club che lo ha lanciato nel grande calcio sta facendo fatica a tornare in pianta stabile in quel grande calcio.

Infine, ‘CR7’ non ha mai nascosto la sua ambizione di trasportare l’MLS in un’altra dimensione. In America, dai Los Angeles Galaxy all’Inter Miami, sono tanti i club che farebbero carte false per avere Cristiano Ronaldo. Nel frattempo, però, il suo presente resta la Juventus e la seconda parte di stagione sarà decisiva per soddisfare le ambizioni del lusitano. Capitolo Nazionale. Con la selezione portoghese, Ronaldo ha un sogno: “Vincere il Mondiale. Abbiamo vinto l’Europeo nel 2016 e ora vogliamo vincere il Mondiale. Tutto è possibile nel calcio. Ho vinto trofei in tutti i club in cui sono stato, la Coppa del Mondo è un sogno enorme”.