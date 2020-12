La trattativa per Radja Nainggolan al Cagliari è decollata nelle ultime ore. Un messaggio via social fa capire come l’affare sia ormai in fase avanzata

Radja Nainggolan non è mai entrato nelle idee e nel progetto di Antonio Conte. Il suo addio all’Inter in estate non si è concretizzato con il belga che alla fine non è riuscito a passare al Cagliari, ma è rimasto a Milano. A distanza di alcuni mesi, fatti di tanta panchina, qualche infortunio e pochissimi spezzoni, il calciatore è in procinto di tornare a vestire la maglia del club rossoblù. Di seguito tutte le ultime novità e il messaggio sui social.

Calciomercato Inter, Nainggolan torna al Cagliari: la conferma sui social

Il ritorno del Ninja a Cagliari si concretizzerà, a partire dal 4 gennaio, in prestito. Il calciatore belga non ha ancora parlato ufficialmente del suo futuro, ma ha fatto intendere come l’operazione sia ormai conclusa, attraverso un chiaro messaggio su Instagram. Il calciatore ex Roma ha, infatti, ripostato la storia di un tifoso del Cagliari che gli augurava il bentornato in rossoblù. Ormai sembra davvero essere tutto fatto: di seguito la storia in questione.