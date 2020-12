Lucas Torreira potrebbe tornare in Serie A: ci pensano Fiorentina e Torino, entrambe alla ricerca di un centrocampista

Fiorentina e Torino stanno vivendo una pessima stagione, nonostante i risultati positivi conquistati nell’ultima giornata rispettivamente contro la Juventus e il Napoli. La classifica, però, non sorride a Cesare Prandelli e Marco Giampaolo, alla ricerca di nuovi rinforzi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Entrambi i club sono alla ricerca di un centrocampista, individuando in Lucas Torreira il profilo giusto.

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, se all’Arsenal verrà presentata un’offerta tra i 12 e i 15 milioni di euro, Torreira verrà ceduto. L’uruguagio non rientra nei piani dei Gunners ed è chiuso all’Atletico Madrid -dov’è in prestito- da Kondogbia e Herrera. Dunque, un’eventuale proposta di Fiorentina o Torino potrebbe riportare Torreira in Italia, dove ha già vestito le maglia di Pescara e Sampdoria.