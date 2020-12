Terremoto in Veneto, la scossa nelle vicinanze di Verona

Terremoto in Veneto, scossa avvertita nelle vicinanze di Verona: piccolo sciame sismico nel Nord Est italiano

Sciame sismico in corso nel Nord Est italiano, precisamente in Veneto. Dopo la forte scossa avvenuta in Croazia e avvertita anche in molte altre regioni italiane, altri eventi si stanno verificando in provincia di Verona. Precisamente con epicentro nel comune di Salizzole, a circa 25 chilometri dal capoluogo.

La scossa più forte, di magnitudo 4.4, alle ore 15.36, con profondità di circa 9 km nel sottosuolo. In precedenza, ce n’erano state altre due, alle 14.02 e alle 14.44, rispettivamente di magnitudo 3.4 e 2.8.