Anche la Roma è tornata oggi al lavoro in vista della ripresa del campionato: ancora due assenti importanti per Fonseca, oltre a Zaniolo e Pastore

La Roma ha ripreso gli allenamenti a Trigoria. Dopo la vittoria contro il Cagliari di mercoledì scorso, per i giallorossi c’è stato il rompete le righe fino ad oggi. Nel mirino il match di domenica 3 gennaio all’Olimpico contro la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La squadra di Fonseca si è ritrovato e si è diviso in più gruppi per una serie di lavori atletici, distanziati, dal momento che i calciatori sono rientrati in ogni caso da giorni di vacanza. Differenziato per Antonio Mirante e Leonardo Spinazzola, i due assenti importanti per la Roma. Con loro anche Pastore e Zaniolo, i due lungodegenti.