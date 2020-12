Il Manchester United vola a -2 dal Liverpool di Klopp. Decisivo Rashford allo scadere

Importante vittoria del Manchester United di Solskjaer nel 16esimo turno di Premier League. I ‘Red Devils’ vincono nel recupero contro il Wolverhampton e volano al secondo posto in classifica a due lunghezze dal Liverpool di Klopp. Il gol allo scadere porta la firma di Rashford grazie ad un sinistro deviato che beffa Rui Patricio. Pogba, sogno di mercato della Juventus, è rimasto in campo per 90 minuti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La Premier League torna in campo anche domani con il Tottenham di Mourinho impegnato contro il Fulham e proprio i ‘Reds’, che saranno di scena sul campo del Newcastle.

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON 1-0: 93′ Rashford