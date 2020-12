Napoli, UFFICIALE: l’esito dei tamponi della prima squadra

La squadra di Gattuso si prepara al ritorno in campo il 3 gennaio: l’esito dei tamponi effettuati dai calciatori del Napoli

Il Napoli si prepara alla sfida del 3 gennaio contro il Cagliari. Gli azzurri si sono sottoposti ai tamponi di rito e, come comunicato dalla società azzurra, tutti i componenti del gruppo squadra sono risultati negativi. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Napoli, buone notizie per Gattuso: Mertens accelera il rientro

Per Gattuso questi giorni serviranno per riaccendere una squadra che è apparsa spenta nelle ultime uscite del 2020: appena 1 punto in tre gare con le assenze di Mertens e Osimhen che hanno pesato non poco sull’attacco azzurro. Lo stesso che comincerà comunque in emergenza il 2021. Intanto i tamponi: tutti negativi.