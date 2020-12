Napoli, buone notizie per Gattuso: Mertens accelera il rientro

Napoli, si avvicina il ritorno in campo di Dries Mertens: ecco quando Gattuso potrà averlo di nuovo a disposizione

Il Napoli proverà a ripartire nel 2021 con altro ritmo rispetto a quello visto nelle ultime gare dell’anno. Azzurri penalizzati anche dalle diverse assenze specialmente in attacco, da questo punto di vista per Gattuso arrivano buone notizie da Dries Mertens.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, si avvicina il ritorno in campo dell’attaccante belga, dopo le cure svolte ad Anversa. Il giocatore non sarà pronto per la sfida contro il Cagliari di domenica 3 gennaio, ma dalla prossima settimana sarà a disposizione dell’allenatore. Possibilità di vederlo in campo dunque dall’Epifania contro lo Spezia.